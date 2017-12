Enfim, Wimbledon apresenta seus cabeças-de-chave A organização de Wimbledon confirmou nesta quarta-feira Roger Federer e Rafael Nadal como os cabeças-de-chave números 1 e 2, respectivamente. O torneio inglês costuma apresentar surpresas em sua lista de pré-classificados, por não respeitar o ranking mundial e utilizar critérios próprios, como o desempenho dos jogadores em quadras de grama nos últimos 12 meses. Baseado nesses critérios, o comitê de Wimbledon privilegiou Andy Roddick - 6.º no ranking - e que ficou como cabeça 3. Em compensação, Andre Agassi, número 20 da ATP, mas afastado dos torneios desde o US Open em setembro do ano passado, foi designado como cabeça 26. No feminino, não houve surpresas: Amelie Mauresmo, líder da WTA, é cabeça 1, enquanto Maria Sharapova ficou como 4. Wimbledon será jogado a partir do dia 26 e a final masculina está marcada para o mesmo dia na decisão da Copa do Mundo, dia 9 de julho. Brasileiros no qualifying de duplas: As brasileiras que disputam o qualifying de duplas de Wimbledon foram derrotadas nesta quarta-feira. Letícia Sobral, que faz parceira com a argentina Maria José Argeri, foi eliminada pela dupla formada pela taiwanesa Yung Jan Chan e a ucraniana Olga Savchuk por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Também por 2 a 0, Maria Fernanda Alves e a russa Vassilissa Bardina foram derrotadas pela dupla formada pelas ucranianas Juliana Fedak e Tatiana Perebiynis, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Já no masculino, o brasileiro André Sá e o paraguaio Ramon Delgado venceram pelo qualifying a dupla formada pelo norte-americano Zack Fleishman e o australiano Robert Smeets por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/2, 4/6 e 6/2.