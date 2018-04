Engenheiro levou material à Renault

A direção da Renault antecipou, ontem, o que irá expor no dia 6 ao Conselho Mundial da FIA, em Mônaco. Os franceses estão sendo acusados de espionagem pela McLaren, escuderia que foi excluída do Mundial de Construtores, este ano, por espionar a Ferrari. De acordo com o comunicado da Renault, uma investigação interna apontou que o engenheiro Phil Mackereth, ao ser contratado, em setembro de 2006, levou consigo da McLaren "cópias de alguns desenhos" do carro inglês. Determinados integrantes da Renault tiveram contato com o material, mas ao saber do caso os dirigentes franceses "tomaram todas as medidas para evitar seu uso pela escuderia". O texto distribuído pela Renault explica, curiosamente, que apenas um ano depois de Phil Mackereth já estar trabalhando na sua fábrica é que se soube da existência de propriedade intelectual da McLaren no setor de engenharia. Ela corresponde a detalhes do sistema de reabastecimento, transmissão, hidráulico, refrigeração de óleo, e componentes da suspensão, a maioria do modelo de 2006. "Esses dados não serviram de referência para a Renault conceber seu próprio monoposto", diz o comunicado. Depois o texto especifica as ações tomadas para "garantir a transparência" da Renault: retirada dos dados levados por Mackereth do computador, avisar a FIA e a McLaren do que se passava, esclarecer o apurado na investigação interna e suspender o engenheiro de suas funções. Essa será a defesa da Renault diante do Conselho Mundial. Fontes da F-1 afirmaram, contudo, que há semelhanças grandes entre, por exemplo, o sistema de refrigeração do modelo de 2006 da McLaren e o R27, da Renault, utilizado este ano. Entre Mackereth chegar na escuderia e ser descoberto, parece que o técnico acabou adotando soluções importadas. Pior: alguns integrantes da Renault sabiam. A tendência é de os franceses também serem considerados culpados. Mas a pena deverá ser menor do que a da McLaren. A demora do espanhol Fernando Alonso definir seu futuro com a equipe pode estar relacionada a eventual punição que o time venha a receber da FIA.