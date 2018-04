Enigma em Milão

Mas se sente, na maior metrópole da Itália, agitação acima do normal. Não se trata de desdobramentos da crise econômica (e moral) que levou à renúncia de Silvio Berlusconi, para alívio de italianos de bom senso e bom gosto. Nem de expectativa em torno do governo Mario Monti, o tecnocrata nomeado primeiro-ministro para aplacar temores do mercado internacional e que tem como desafio salvar as finanças do país e evitar mais dores de cabeça para a União Europeia. O futuro preocupa, claro. Porém, hoje a questão transcendental na capital da Lombardia é o... futebol.

O problema está no ar, divide opiniões e desencadeia mais dúvidas do que certezas: conseguirá o Milan desvendar o enigma proposto pela esfinge chamada Barcelona? Difícil responder. O atual campeão italiano tem elenco com qualidade e experiência suficientes para domar a fera catalã. Não se pode ignorar a história de gente como Nesta, Thiago Silva, Abbiati, Seedorf, Ibrahimovic, Robinho. Não são jovenzinhos em busca de afirmação, mas jogadores calejados, acostumados a pressão e a desafios. Um grupo que na rodada inaugural da edição deste ano da Uefa Champions League arrancou empate por 2 a 2 no Camp Nou, com direito a sustos extremos nos poderosos donos casa (no gol de Pato com menos de um minuto e no gol de Thiago Silva nos acréscimos).

Aquele resultado foi importante para o Milan, por mostrar-lhe que até máquinas de jogar bola são vulneráveis. Porém, insuficiente para dar tranquilidade a Massimiliano Allegri e sua turma para o clássico de hoje. Treinador e atletas sabem que a réplica pode vir à noite no San Siro lotado. Há dias se debate qual a maneira melhor de enfrentar o Messi e seus discípulos. E aí se apresenta o enigma que ameaça devorar um clube sete vezes campeão europeu. Se se expuser demais no ataque, o Milan abre a retaguarda. Daí para a festa de Messi, Xavi, Fábregas, Villa, Pedro - ou quem Guardiola escolher - é um passo. Ou melhor: uma sequência ritmada e avassaladora de troca de se passes.

Se o Milan optar por fechar-se, como forma de atrair o Barcelona para seu campo, também se arrisca a ser sufocado. Muitos apelaram para esse recurso, certos de que o contragolpe se apresenta como alternativa viável para bater os espanhóis que levaram a taça pela quarta vez em maio e que logo mais podem ter o Santos pela frente no Mundial no Japão. E o retrospecto mostra que a maioria que apelou para o ferrolho (epa, essa faz tempo que não usava!) se deu mal. Porque Messi e acólitos adoram brincar de furar defesas em espaços curtos. Eu não queria ser o Allegri.

Há quem se mostre atrevido pelas bandas milanistas. Robinho, por exemplo. O brasileiro diz que sua equipe precisa impor-se, apresentar credenciais (que são até mais famosas que as do Barcelona), ir pra cima e ver o que acontece. Sem a conversa mole de que toparão com extraterrestres. Nessa, estou com Robinho. O Milan não é um Bate Borisov ou um Viktoria Pilsen da vida que deva sentir-se sparring de adversário superior. O Barcelona vive momento técnico mais refinado, sem dúvida. E é favorito. Mas enfrenta camisa com história. E como!

Mesmo assim, o Barça se deu conta de que não é de bom tom cutucar onça com vara curta. Desembarcou com afinado discurso diplomático. Vi ontem Puyol e Guardiola rasgarem seda para o rival. O capitão disse que tem o Milan como "segundo time". O treinador lembrou que não é suficiente ter "70, 80% de eficiência" contra italianos. Ou se faz partida "quase perfeita" ou se quebra a cara.

Guardiola se referia ao Milan, mas provavelmente se recordou dos 3 a 1 para a Internazionale, em abril de 2010, resultado que tirou seu time da final europeia. Por isso, largou no ar a insinuação de que o Barcelona não será cordato com a bola a rolar.

Quem ganhará em campo, não sei. Fora dele, quem vai se divertir é o público. Já comprei um gorrinho, separei quilos de malhas e vou nessa. Não estou nem aí para o frio milanês.