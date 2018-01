Entenda a disputa do Pipe Masters, que define o mundial de surfe

Nesta terça-feira haverá uma nova chamada para o Billabong Pipe Masters, a partir das 15h30 (horário de Brasília), para possível início da competição meia hora depois. Com cinco atletas na disputa pelo título mundial - Mick Fanning, Filipe Toledo, Adriano de Souza, Gabriel Medina e Julian Wilson -, a terceira fase será decisiva para as pretensões dos surfistas.

Por ser eliminatória, a terceira fase já pode tirar atletas do caminho da taça. Em linhas gerais, quem perder está fora. Se todos os candidatos perderem, quem fica com o título é Filipe Toledo. Caso mais de um atleta avance, a briga continua na próxima fase. Se Medina ou Wilson avançarem, e os outros perderem, eles terão de chegar mais longe ainda para ficar com o título.

Na realidade, são muitas possibilidades e a terceira fase pode definir algumas situações. O que é interessante é que, a partir da quarta fase, o ranking dos atletas não faz diferença e o caminho deles já está traçado. Então, uma bateria será formada pelos vencedores das 1ª, 2ª e 3ª, outra pelos vencedores da 4ª, 5ª e 6ª, e assim por diante.

Isso significa que, caso o australiano Mick Fanning passe pela terceira fase, ele poderá encontrar na rodada seguinte uma bateria com Kelly Slater e John John Florence, outros dois especialistas nas ondas de Pipeline. É um caminho bem difícil para chegar às quartas de final. Outro dado é que, se todos os concorrentes ao título forem avançando, é possível uma semifinal entre Medina x Fanning e outra entre Filipinho x Mineirinho.

Confira as baterias da 3ª fase:

1ª - Gabriel Medina x Jordy Smith

2ª - Bede Durbidge x Keanu Asing

3ª - Italo Ferreira x CJ Hobgood

4ª - Kelly Slater x Michel Bourez

5ª - Mick Fanning x Jamie O'Brien

6ª - John John Florence x Taj Burrow

7ª - Filipe Toledo x Mason Ho

8ª - Joel Parkinson x Kai Otton

9ª - Jeremy Flores x Sebastian Zietz

10ª - Julian Wilson x Adam Melling

11ª - Josh Kerr x Adrian Buchan

12ª - Adriano de Souza x Glenn Hall