Entenda o caso Em dezembro de 2006, Rebeca Gusmão competiu no torneio José Finkel. O exame antidoping feito na competição apontou presença de testosterona acima do nível permitido. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) aceitou o argumento de que a alteração foi causada por um problema de ovários policísticos e não levou o caso adiante. A Federação Internacional de Natação (Fina), no entanto, pediu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) que investigasse o caso. O veredito final ainda não saiu. A Fina pode exigir que atletas se submetam a exames antidoping surpresa fora ou dentro de competições. Dia 13 de julho deste ano, a entidade requisitou que Rebeca Gusmão fosse avaliada. A amostra coletada foi analisada em um laboratório do Canadá, o qual constatou presença de uma quantidade de testosterona acima do permitido. Exames complementares também apontaram que o hormônio encontrado não havia sido produzido pelo corpo da nadadora. Rebeca foi então suspensa preventivamente a partir do dia 2. Atualmente a atleta prepara sua defesa para o caso que será julgado pela Fina. Se condenada, Rebeca ainda pode recorrer ao TAS para reverter a sentença. Durante o Pan, Rebeca foi submetida a quatro exames antidoping - um feito fora de competição e três após a conquista de medalhas. As amostras foram consideradas atípicas, mas, como estavam muito diluídas, o laboratório Ladetec considerou o resultado negativo para doping. A pedido do presidente da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), Eduardo De Rose, as amostras foram analisadas pelo laboratório Sonda-UFRJ para determinar se havia material para exame de DNA. Em duas delas foram encontradas células epiteliais. Após exame, foi constatado que as células não pertenciam à mesma pessoa. O relatório do caso será enviado ao Comitê Executivo da Odepa que vai decidir sobre o caso.