Entre os galos, Cuba ganha outro ouro O boxeador cubano Guillermo Rigondeaux Ortiz conquistou, neste domingo, o bicampeonato olímpico na categoria dos galos (até 54 quilos), ao derrotar o tailandês Worapoj Petchkoom por 22 a 13. Esta é a quarta medalha de ouro de Cuba no boxe dos Jogos Olímpicos de Atenas. Bahodirjon Sooltonov, do Usbequistão, e Aghasi Mammadov,do Azerbaijão, ficaram com a medalha de bronze, pois no boxe não há disputa de terceiro lugar.