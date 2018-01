Entre treinos, tempo para namorar No dia dos namorados, alguns participantes do Troféu Brasil de Atletismo terão a sorte de dividir a pista com as amadas, sem se preocupar com a distância, com a qual a maioria dos esportistas tem de lidar. No evento, de hoje a domingo, o público verá vários casais circulando na pista nova do Ibirapuera. Arremessadora do peso e lançadora do disco, Elisângela Adriano, que tenta sei 13º título brasileiro no peso, diz que está na melhor fase da carreira ajudada pelo namorado Plínio Regino Magalhães, irmão da atleta Lilian Regino Magalhães. "Minha vida está ótima, estou muito bem fisicamente e muito apaixonada. Faz só um mês que a gente está namorando oficialmente. Preferi ficar um tempinho na paquera", diz Elisângela. Leia mais no Jornal da Tarde