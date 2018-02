Entrega do kit da São Silvestre começa nesta quinta-feira

Os kits para os participantes da São Silvestre começam a ser entregues nesta quinta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O produto contém o material necessário para o atleta que for disputar a prova na próxima segunda-feira, com número de peito, chip de cronometragem e camiseta do evento. Veja também: A 83ª Corrida Internacional de São Silvestre A distribuição dos kits acontecerá até domingo, sempre no mesmo local - não haverá entrega no dia da corrida. Mas a organização da São Silvestre alerta os atletas para não deixarem a retirada para a última hora, pois a edição deste ano da prova terá um número recorde de participantes: serão 20 mil pessoas, ao invés das 15 mil que disputavam até o ano passado. Os horários de entrega do kit são das 9 às 20 horas na quinta e sexta-feira e das 9 às 17 horas no sábado e domingo. Os inscritos precisam do material para disputar a prova e são exigidos apenas o documento de identidade e o comprovante do pagamento da inscrição para fazer a retirada. Neste ano, além do número recorde de participantes, a São Silvestre terá novos horários. A largada da prova feminina está programada para as 16h30, apenas 15 minutos antes do começo da disputa masculina. Assim, os vencedores devem cruzar a linha de chegada praticamente juntos, depois de percorrerem os 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo.