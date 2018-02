Envolvido com drogas, Mike Tyson pode retornar à prisão A promotoria do Condado de Maricopa, nos Estados Unidos, pediu na noite desta quarta-feira a prisão do ex-boxeador Mike Tyson, que na última sexta foi detido pela polícia, no Arizona, por dirigir sob efeito de álcool e cocaína. Promotor responsável pela investigação, Andrew Thomas contou que decidiu apresentar a denúncia por causa do histórico de problemas de Tyson. "Todas as suas oportunidades se esgotaram. Pelo menos, essa é a minha visão." Ao todo, foram feitas quatro acusações contra Tyson, que pode pegar de dois a sete anos e meio de prisão. Na ocasião de sua detenção, o ex-campeão mundial dos pesos pesados foi libertado depois de prestar esclarecimentos à Corte de Maricopa. Tyson alcançou a fama aos 20 anos, após derrotar Trevor Berbick, em 1986, e se tornar o campeão mais jovem da história. Em contrapartida, sua carreira alcançou o ponto mais baixo em 1997, quando ele mordeu a orelha de Evander Holyfield.