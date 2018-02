Equador define local para enfrentar Brasil pela Davis A Federação Equatoriana de Tênis definiu nesta quarta-feira que a cidade de Cuenca será a sede para abrigar, de 7 a 9 de abril, o confronto entre Brasil e Equador, válido pela rodada final do Grupo 1 (Segunda Divisão) da Copa Davis. A cidade de Cuenca, terceira maior do Equador, está localizada a mais de 2.500 metros acima do mar, o que deve causar grandes dificuldades aos tenistas brasileiros. A temperatura média na região varia entre 13ºC e 20ºC. "A escolha de Cuenca não foi uma surpresa. Vamos jogar no saibro, onde estamos bem adaptados. Chegar uma semana antes do confronto é o suficiente para se adaptar aos problemas da altitude", declarou o capitão do Brasil na Davis, Fernando Meligeni. O vencedor do duelo ganhará vaga nos play-offs do Grupo Mundial da Copa Davis.