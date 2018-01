Equatoriano campeão mundial de marcha desiste do Pan O equatoriano Jefferson Pérez, campeão mundial de marcha 20 km em Paris (2003) e Helsinque (2005), não disputará os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, anunciou o próprio esportista nesta terça-feira. Pérez quer descansar durante a competição para poder participar do Mundial de Atletismo de Osaka, no Japão, no fim de agosto. "Duas provas de tanta resistência em um espaço de tempo tão curto seriam muito fortes", contou. O equatoriano, campeão olímpico em Atlanta (1996), prefere concentrar sua preparação no Mundial para tentar reconquistar a medalha de ouro da competição. O Pan acontece de 13 a 29 de julho deste ano.