Equilíbrio marca primeiro dia do Match Race O equilíbrio predominou hoje, após 12 regatas, no primeiro dia de competições do Match Race Brasil, no Iate Clube Armação dos Búzios, no Rio. Além da tripulação do comandante Torben Grael (Grupo A) - dono de quatro medalhas olímpicas, incluindo uma de ouro, na Star, em Atlanta (1996) - o velejador mais experiente do País em provas do tipo barco contra barco, outros quatro iatistas terminaram o dia com duas vitórias em três regatas: as tripulações de Alan Adler e João Signorini, da chave A, de André Fonseca e Gastão Brun, do Grupo B. Robert Scheidt e Alex Welter (B) fecharam o dia com uma vitória em três regatas e Marcos Soares (A) ainda não venceu. Hoje, serão novamente realizadas 12 regatas, três para cada tripulação, a partir das 10 horas. Os primeiros confrontos serão entre as embarcações de Torben Grael e Alan Adler e, na sequência, de Robert Scheidt e Gastão Brun. Os quatro grupos mais bem classificados vão à semifinal e final domingo. No briefing da manhã, antes de ir para a água, Torben, de 42 anos, chegou a anunciar que Marcelo Ferreira, de 37, seria o tático da tripulação que comanda. Há 15 anos os dois formam dupla na classe Star e Torben é o tático (define a estratégia) do barco em que Marcelo é o proeiro - os dois acabam de ser vice-campeões na Semana de Spa, na Holanda (chegaram ao Rio na terça-feira). "O Torben é muito desobediente, não faz nada que eu mando", brincou Marcelo, no fim do dia. Explicou que em match race, regata que exige a tomada de decisões muito rápidas - "a manobra tem de sair de qualquer jeito" - não é possível estabelecer estratégias de tática de flotilha, como ocorre na classe Star. "Na verdade, o Torben é o único iatista do Brasil que tem experiência em match race", disse Marcelo, referindo-se ao fato de o companheiro ter sido tático do barco italiano Luna Rossa, na Louis Vuitton, seletiva à America´s Cup, a mais tradicional competição match race do mundo. Torben observou que as tripulações ainda não têm o entrosamento devido. "Foram montadas à última hora, embora o nível dos velejadores seja ótimo (são nove os medalhistas olímpicos na disputa)." Os iatistas acreditam que damanhã as tripulações já estarão mais entrosadas. "A cada regata é maior o entrosamento." O Match Race terá mais duas etapas, em Ilhabela, de 17 a 19 de outubro, e no Rio, de 21 a 23 de novembro.