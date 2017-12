Equipe alemã bate recorde na natação A equipe alemã estabeleceu nesta quinta-feira o recorde mundial do revezamento masculino 4 x 50 metros em quatro estilos, em piscina curta (25 metros), no Campeonato da Europa, realizado em Dublin, na Irlanda. Os nadadores Thomas Rupprath, Mark Warnecke, Fabian Friedrich e Carsten Dehmlow registraram o tempo de 1m34s46 e mantiveram o título do ano passado. A marca anterior (1m34s72) era também de uma equipe alemã, cravada em 12 de dezembro de 2002.