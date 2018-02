Equipe brasileira da Copa Davis chega ao Peru A equipe brasileira da Copa Davis, formada por Gustavo Kuerten, Ricardo Mello, André Sá e Flávio Saretta, além do capitão Fernando Meligeni, já chegou ao Peru, onde irá enfrentar os peruanos pelo grupo 1 da competição a partir da próxima sexta-feira. O confronto será na cidade de Asia, que está localizada a cerca de 90 quilômetros da capital Lima e é um dos principais redutos do surfe no Peru. Guga, amante confesso da modalidade, já revelou à imprensa local que pretende ?experimentar as ondas?, apesar da lesão no tornozelo que o acompanha a algumas semanas. Do lado peruano, o capitão Jaime Yzaga já confirmou a equipe com Luis Horna, Iván Miranda, Matías Silva e Mauricio Echazú.