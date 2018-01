Equipe compete pela honra das afegãs As afegãs que participaram dos III Jogos das Mulheres Muçulmanas, em Teerã, no Irã, enfrentaram uma longa e dura jornada para poder competir e assim o fizeram para mostrar que as mulheres do Afeganistão querem viver com dignidade. Nasrin Arbabzadeh, a chefe de delegação, diz que passou vários meses visitando cidades em busca de mulheres que quisessem se inscrever nas provas de 15 esportes. E que agora algumas estão com medo de voltar. Leia mais no Jornal da Tarde