Equipe da Austrália vence prova no Rio A equipe australiana, com o tempo de 4h26m41s, foi a vencedora do Red Bull Giants, competição de esportes radicais nas modalidades de natação em mar aberto, moutain bike, vôo livre e corrida, realizada neste domingo no Rio, em um percurso total de 75 quilômetros. O Brasil ficou com o vice-campeonato, ao fazer 4h27m11s, e a Aústria terminou em terceiro, com 4h27m51s. Representados por Ky Hurst, na natação, Sid Taberlay, na moutain bike, Jon Durand, no vôo livre, e Courtney Atkinson, na corrida, a Austrália liderou toda a competição. "Todos na equipe estão muito felizes. Tive muita sorte, as ondas estavam batendo com força e estava preocupado com as pedras, mas deu tudo certo", festejou Hurs, ao comentar a vitória sobre 79 equipes, que reuniu atletas de todo o mundo, sendo 31 formadas por brasileiros. Bruno Bonfim (natação), Abraão Azevedo (mountain bike), Bentinho Schimitz (vôo livre) e Raimundo Nonato (corrida) também festejaram a segunda colocação. O corredor, que é brasiliense e cabo do Exército, na divisão dos Dragões da Independência, ficou satisfeito com o desempenho, principalmente por ter sido o terceiro mais veloz. "Sabia que ia ser uma prova dura e realmente foi muito difícil correr na areia. Estava muito quente", disse Raimundo Nonato, chamado durante a semana para substituir Leandro Macedo. "Esse segundo lugar geral tem gosto de vitória."