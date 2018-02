Equipe da Davis segue neste sábado para o Peru A equipe brasileira da Copa Davis viaja neste sábado para enfrentar o Peru, pela degunda divisão da competição. O Brasil terá Gustavo Kuerten, 289º do mundo; Ricardo Mello, 147º; Flávio Saretta, 83º, e André Sá, 199º, além do juvenil João Olavo Souza, o ?Feijão?. O número 2 do País, Marcos Daniel, 94º, foi deixado de fora pelo capitão Fernando Meligeni. O grupo desembarca em Lima e no domingo segue para Asia, local dos jogos, distante cerca de 90 quilômetros da capital peruana. Os jogos serão no fim de semana que vem. O vencedor enfrenta o Equador, entre 7 e 9 de abril, por vaga na repescagem do Grupo Mundial. Os adversários serão Luis Horna, 70º colocado do mundo, Iván Miranda, 377º, Matías Silva, 1.179º, e Mauricio Echazú, que não aparece no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O capitão é Jaime Yzaga. Guga diz que está recuperado da torção no tornozelo que o tirou do Torneio de Viña del Mar nesta semana. Sua última competição oficial foi em outro confronto pela Davis, contra o Uruguai, em Montevidéu, em setembro passado. Ele viajará acompanhado de seu técnico particular, Hernán Gumy, e do preparador físico Juan Pablo Sangali. Para Meligeni, os jogadores estão bem. ?Conversamos hoje novamente. O André disse que já está recuperado e pronto para treinar e jogar. O Guga também está pronto. Vamos viajar e deixar as lesões no Brasil. Essa palavra não embarca conosco. Estão todos motivados e preparados para enfrentar cinco sets se for necessário?, revelou.