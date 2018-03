Equipe de CCE vai amanhã para os EUA A equipe brasileira de CCE (Concurso Completo de Equitação) embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos, onde irá disputar o Campeonato Norte-americano a partir do dia 6, na cidade de Wadsworth, no estado de Illinois. Os 10 cavaleiros do Brasil entram na disputa como convidados, assim como canadenses, mexicanos e argentinos. A equipe treinada por José Ortelli terá Fernando Veiga Perracini, Renan Francisco Santos Guerreiro, Jesper Martendal, Bruno Limongi , Rafael Gouveia Júnior, Elisa Lousada, Vitória Rabello Nolli, Pedro Figueiredo Rocha, Paulo Eduardo Limongi Pacheco e Richy Candy. Os animais já cumpriram a quarentena em Los Angeles e seguiram para Chicago, de onde partem para Wadsworth. Após o Campeonato Norte-americano, a equipe brasileira irá para a Espanha, onde disputa os Jogos Eqüestres Mundiais, em setembro.