Equipe de DF vence corrida de aventura Foram 179,5km em 26,5 horas, correndo, pedalando, descendo rios, fazendo rappel e cavalgando ? sem dormir, comendo apenas barras de cereais, frutas, isotônicos. Com esta marca, os brasilienses Monclair Cammarota, Frederico Gall, Guilherme Pahl e Bárbara Bomfim, integrantes da equipe Oskalunga Brasil Telecom, conquistaram a vitória do Fiat Ecomotion Serra do Cipó, neste sábado, às 17h58. ?Vencemos a prova com o coração, acreditamos na vitória e conseguimos superar o cansaço?, disse Monclair. A última equipe, Xavante (Rio), chegou por volta das oito da noite deste sábado. A equipe paulista Mamelucos conquistou o segundo lugar e a Lontra Radical, também paulista, o terceiro. Largaram 41 equipes, 14 desistiram. A etapa foi classificatória para o Ecomotion Pró, que terá 500km e acontecerá no final do ano na Bahia. O prêmio foi a inscrição para essa prova, que custa R$ 6 mil. A prova teve 23 Pontos de Controle (PC), espalhados pela Serra do Cipó (95km de Belo Horizonte). ?A parte mais dura foi a etapa de trekking, estamos todos exaustos mesmo?, frisa Monclair. A equipe se profissionalizou há um ano. ?Recebemos salário e mais recursos para poder correr as provas internacionais. A próxima será no dia 9 de julho, nos EUA?, conta Guilherme. A equipe não dormiu ou descansou em nenhum momento. ?Para não perder tempo, levamos miojo quente dentro das caramanholas (garrafas plástica de levar água na bike) para comer enquanto navegávamos no duck (canoa de borracha)?, revelou Frederico. Dificuldades ? Das 41 equipes que largaram, 9 desistiram, 2 foram desclassificadas e uma foi cortada (não terminaria antes das 21 horas deste sábado). No total, foram 70km de mountain bike; 49km de trekking (caminhada); 14,2km de ride&run (cavalgada); 32,4km de duck (canoa inflável) e 13, 8 canoa. A segunda e última etapa classificatória para o Ecomotion Pro será em agosto no Litoral Norte de São Paulo. O Pró está marcado para dezembro, na Bahia, e terá 500km. Classificação 1 ? Oskalunga 2 ? Mamelucos 3 ? Lontra Radical 4 ? Brasil 500 Anos 5 ? Bio Ritmo 6 ? Fórmula BH 7 - Trópicos 8 ? Equipe Cipó 9 - Lobo Guará 10 ? Moleques do Sul