Equipe de ginástica viaja amanhã para Copa do Mundo A equipe brasileira de ginástica artística, que será representada por Diego Hypólito, campeão mundial no solo, Luiz Augusto dos Anjos e Laís Souza, embarca nesta terça-feira para a etapa de abertura da Copa do Mundo em Lyon, na França, que será disputada no fim de semana. Laís competirá nos quatro aparelhos (solo, salto, assimétricas e trave). Diego disputará em três aparelhos: solo, salto e paralela. E Luiz irá participar do solo, cavalo, paralela e barra. Depois da competição, os brasileiros seguem para Cottbus, na Alemanha, onde acontece a segunda etapa da Copa do Mundo, entre os dias 24 e 26.