Equipe de remo brasileira volta aos treinos A seleção brasileira de remo inicia nesta sexta-feira, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, a sua preparação para a disputa do Pré-Olímpico Europeu e da terceira etapa da Copa do Mundo, em Lucerne, na Suíça, entre os dias 16 e 22 de junho. O principal objetivo da delegação, durante a competição, será o de classificar para Atenas duas embarcações: Dois sem e a Double Skiff. Há 12 dias, durante o Pré-Olímpico de El Salvador, a seleção superou as expectativas e conseguiu as vagas de Fabiana Beltrame e Anderson Nocetti, ambos no Single Skiff, além de José Carlos Sobral Jr. e Thiago Gomes, no Double Skiff Peso Leve. Assegurados em Atenas, todos estarão em Lucerne participando da terceira etapa da Copa do Mundo. Já a tarefa para Allan Bitencourt e Gibran Vieira, no Dois Sem, e Alexandre Altair e Marcelus Marcili, no Double Skiff, será mais difícil. E, apesar do elevado nível do Pré-Olímpico, eles estão confiantes em um bom desempenho e na conquista da vaga olímpica. "Temos trabalhado forte e será bom poder competir contra os remadores que já estão classificados para a Olimpíada", afirmou Gibran Vieira. "O nosso barco vem fazendo excelentes tempos nos treinamentos e estamos indo para a Suíça em igualdade de condições com os nossos adversários." Nesta quinta-feira, a seleção se apresentou para os treinos que vão até o dia 6. Durante este período, o técnico da seleção, o argentino Ricardo Ibarra, aproveitará para aprimorar o nível técnico dos remadores e também fazer experiências na formações de algumas embarcações. O treinador deseja observar, por exemplo, um Four Skiff Peso Leve com Sobral Jr, Gomes, Aloísio Santos e Thiago Almeida.