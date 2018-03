Equipe de salto leva companheirismo ao Pan A equipe de salto que representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, de 1º a 17 de agosto, foi apresentada hoje na Sociedade Hípica Paulista. O grupo embarca para São Domingos na próxima segunda-feira, quando serão conhecidos os quatro conjuntos titulares. A equipe contará com Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Bernardo Resende Alves, Karina Johannpeter, César Almeida e Pedro Paulo Lacerda. O objetivo é ficar entre os três primeiros colocados para a conquista da vaga nos Jogos Olímpicos de 2004. Além de muito treino, na bagagem os atletas levam o companheirismo. O melhor exemplo da cooperação entre os cavaleiros foi o ato de Doda, que emprestou sua segunda melhor montaria, ?San Diego?, para Pedro Paulo Lacerda, que garantiu vaga na Seleção montando ?Luzeiro?. "Em uma conversa, achamos que o Luzeiro não estava à altura dos outros cavalos, apesar de ter feito ótimas seletivas. Ele estava num processo de queda de produção, e o ?San Diego? estava crescendo. Como havia classificado meus dois cavalos entre os cinco primeiros, decidi emprestar o San Diego para o Pedro", conta Doda. O cavaleiro assinalou: "Eu poderia muito bem não emprestar, pensando que quando eu voltasse eu ficaria sem nenhum cavalo para montar. Só que a minha idéia é que eu emprestei o cavalo para o Brasil, e estou muito feliz em ter duas montarias minhas lá no Pan." Pedro Paulo se surpreendeu com o entrosamento com a montaria: "O Luzeiro é um cavalo muito bravo e, embora eu tenha me classificado para integrar a equipe com ele, a Confederação Brasileira achava que ele não era muito regular. Durante os treinamentos, Doda me ofereceu o ?San Diego? para fazer um treino sem compromisso. Dei uns dois saltos com ele e achei muito bom. No dia seguinte, em um treino com altura de 1,50 m, nosso novo conjunto foi o melhor na pista. Faz só uma semana que estou com o cavalo emprestado." A equipe de adestramento também foi apresentada e contará com Isabela Travassos, Leandro Aparecido da Silva, Maria Lúcia de Andrade, Martina Irene Brandes e Pia Aragão.