Equipe do Brasil de tênis de mesa segue indefinida para o Pan A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) decidiu não indicar os nomes dos quatro atletas que acompanharão os mesa-tenistas Hugo Hoyama e Ligia Silva na disputa do Pan do Rio, que será realizado no mês de julho. Inicialmente, o anúncio deveria ocorrer nesta segunda-feira. Os nomes dos atletas que formarão a equipe só serão divulgados em maio. A CBTM pretende analisar melhor a composição de cada um dos candidatos. No masculino, brigam pela vaga Thiago Monteiro, Cazuo Matsumoto e Gustavo Tsuboi. Já no feminino a disputa está entre Mariany Nonaka, Carina Murashige e Karin Sako. Outro motivo que levou a CBTM a tomar a decisão foi a recente contusão de Thiago Monteiro, que sofreu uma tendinite no joelho esquerdo. Desta forma, ele teria tempo para se recuperar e participar dos eventos do Circuito Mundial e do Campeonato Latino-Americano, que acontece em Guarulhos, no mês de abril. A grande esperança de medalhas do Brasil está em Hugo Hoyama, de 37 anos, oito vezes campeão do PanAmericano. Tanto Hugo quanto Ligia se classificaram através de seletiva.