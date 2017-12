Equipe do Brasil vence prova no hipismo Com os conjuntos Álvaro Affonso de Miranda Neto (Doda)/Audi Laceful, André Miranda/Salamandra Chapman Rouge, Arthur da Silva (Tuca)/Retisna Z e Rodrigo Sarmento/New River, a equipe brasileira de hipismo de saltos venceu nesta sexta-feira a Copa das Nações de Linz Ebelsberg (AUT). O Brasil fez 12 pontos perdidos, à frente da Suécia (16), Áustria e Alemanha (24).