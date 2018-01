Equipe do CCE conquista vaga olímpica A equipe do Brasil do Concurso Completo de Equitação (CCE) conquistou a vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004, ao terminar em terceiro lugar no Pan-Americano dos Estados Unidos, encerrado neste domingo. A medalha de ouro ficou com os norte-americanos e a de prata foi para os canadenses. Ganharam a medalha de bronze para o Brasil os conjuntos Gustavo Mourão/Connan, Guto de Faria/Gap TW, Lourenço da Silva/Garbo da Matta, Paulo Pacheco/Planetarius J. Men, Rafael Gouveia/Ava e Raul Senna/Super Rocky.