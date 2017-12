Equipe encontra corpo de alpinista morto em 1981

Uma equipe de resgate chinesa acredita ter encontrado o corpo de um alpinista japonês morto há 26 anos no pico Gongga, na província de Sichuan, sudoeste da China, durante as buscas ao australiano Andrew Clem, que desapareceu na mesma região no mês passado. "Escrevemos um e-mail para nossa contraparte no Japão, mas a identidade do corpo só será confirmada após os exames de DNA", afirmou Gao Ming, vice-secretário da associação de montanhismo da província, à agência Xinhua. Em 1981, uma expedição de doze japoneses de Hokkaido chegou ao pico do Gongga, mas oito de seus membros desapareceram após uma avalanche quando toda a equipe estava a cerca de 7.450 metros de altitude. Chineses e japoneses tinham buscado em vão os corpos dos oito alpinistas mortos desde 1994, organizando expedições bienais e contando com a colaboração dos moradores da região. E foram os moradores de uma aldeia próxima que "encontraram o corpo, em 4 de junho, em uma geleira a 4.040 metros de altitude, quando estavam recolhendo ervas medicinais na região", explicou Gao. "A descoberta de hoje [terça-feira] pode ser um alívio para a família da vítima, que ficou sem notícias durante muito tempo", acrescentou. O número de acidentes está aumentando na região, e, segundo Gao, 22 alpinistas - quatro chineses, quatorze japoneses, um francês, um americano, um suíço e um coreano - desapareceram na montanha, além de Clem, que está sendo procurado. O Gongga atrai tanto turistas como alpinistas profissionais, devido à bela paisagem e aos mais de 20 picos que possui, a mais de 6.000 metros. O cume mais alto está a 7.556 metros de altitude.