Equipe feminina começa as disputas no Mundial de Ginástica A equipe brasileira feminina de ginástica começa, nesta segunda-feira, as disputas no Mundial da Dinamarca. Vice-campeã no solo no Mundial de Ghent, na Bélgica, em 2001, Daniele Hypólito é uma das maiores esperanças do time. Ela competirá nos quatro aparelhos (solo, salto, paralelas e trave) e lutará por uma vaga na final do individual geral. Laís Souza, que tem como especialidade o salto, também competirá em todas as provas. Apesar disso, a ginasta não entra em ação em competições internacionais desde a etapa da Copa do Mundo de Moscou, em maio. ?Estou bem e espero fazer boa média nos quatro aparelhos para ajudar a equipe a se classificar para o Pré-Olímpico?, explica Laís Souza. Suas rivais no salto são a veterana Oksana Chusovitina, de 31 anos, nascida no Uzbequistão, mas naturalizada alemã este ano, e a norte-americana Alicia Sacramone. Daiane dos Santos também não compete desde maio. A maior esperança de medalha brasileira passou todo esse período ?amadurecendo? sua coreografia, que é embalada pela música "Isto aqui o que é", do compositor Ary Barroso. ?Este ano acabei competindo menos que o normal. Mas foi bom, porque deu tempo de amadurecer a coreografia que estava muito crua. A coreografia está limpa?, garante a ginasta.