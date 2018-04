Equipe feminina russa leva título em Stuttgart A equipe feminina russa levou o ouro ontem na Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Stuttgart, na Alemanha - o time australiano ficou com a prata e os donos da casa, com o bronze. No masculino, o japonês Shogo Nonomura surpreendeu e venceu no individual geral, deixando para trás o alemão Marcel Nguyen (prata) e o britânico Daniel Purvis (bronze).