Equipe francesa bate recorde do revezamento 4 x 100 m livre

A equipe do Circuito de Nadadores de Marselha bateu, neste sábado, em Istres (na França), o recorde mundial do revezamento 4 x 100 metros livres em piscina curta. O conjunto francês ganhou a prova do campeonato Interclubes com o tempo de 3min08s29, superando a marca anterior de 3min09s57 conseguida por uma equipe sueca no dia 16 de março de 2000, em Atenas, na Grécia. O time francês foi formado pelos nadadores Fabien Gilot (46s54), Grégory Mallet (47s26), Romain Caffet (48s29) e Frédérick Bousquet (46s20).