Equipes da Fórmula 1 esperam 2013 sem inovações revolucionárias

MADONNA DI CAMPIGLIO - A aproximação do período de lançamento dos modelos de 2013 anuncia o início da 64.ª temporada da Fórmula 1. A McLaren será a primeira. Dia 31, na sede da equipe, Jenson Button e Sergio Perez vão retirar o tecido que cobrirá o modelo MP4/28-Mercedes. Antes mesmo de os carros serem mostrados, muitos já acreditam que a F-1 reúne todos os elementos para ser tão disputada como no ano passado, com oito vencedores distintos.

"A manutenção do regulamento é sempre uma condição que propicia maior semelhança no desempenho dos concorrentes", disse ao Estado, em Madonna di Campiglio, Stefano Domenicali, diretor da Ferrari. "Não creio que alguém vá surgir com alguma novidade importante, como a Brawn GP em 2009 (duplo difusor) ou a Red Bull em 2011 (escapamento aerodinâmico), capaz de criar desequilíbrio."

No dia 1.º de fevereiro, o experiente Steve Nielsen assumirá a chefia da Toro Rosso. Depois de ser campeão com a Renault em 2005 e 2006, ele permaneceu na escuderia e no ano passado trabalhou para a Caterham. Nielsen também acredita que Red Bull, Ferrari, McLaren, Lotus e Mercedes dividirão as vitórias. "A exploração do terminal de escape para gerar pressão aerodinâmica ainda será a chave neste ano, mas todas as equipes fizeram isso em 2012 e praticamente esgotaram as possibilidades de descobrir algo realmente novo."

Esse cenário reduz as chances de o projetista da Red Bull, o supercriativo Adrian Newey, lançar algo revolucionário no seu RB9-Renault, a ser apresentado no dia 3 em Milton Keynes, Inglaterra, sede do time austríaco. A Red Bull conquistou os três últimos título de pilotos e construtores em razão da competência de seus homens, como o notável Sebastian Vettel, e, principalmente, da genialidade de Newey. Desta vez parece que seu projeto não poderá fazer toda a diferença.

"A cada ano restringem mais a possibilidade de criarmos algo diferente. Devemos seguir a engenharia óbvia", afirmou ele ainda no fim de 2012.

O fator humano deverá ganhar maior importância neste ano. A previsão é de Jackie Stewart, três vezes campeão do mundo. "A Mercedes ganha força com Lewis (Hamilton). Inevitavelmente vai crescer. Lewis é capaz de tirar mais do que qualquer um de um carro que não é dos melhores. Fernando (Alonso) também, desculpe."

Se a Mercedes sai ganhando com Hamilton e a reestruturação de seu departamento de aerodinâmica, a McLaren perde. Button e Perez, por exemplo, não estão no nível de Hamilton, Alonso e Vettel nas sessões de classificação. Pode ser um problema.

Alonso e Massa demonstraram otimismo nos últimos dias, na Itália. Massa deu os motivos: "Terminamos bem o último campeonato. Não tão bem quanto McLaren e Red Bull, mas talvez tenhamos sido os que mais cresceram", disse. "Nossa margem para evoluir ainda é grande."

A maior particularidade da temporada será a necessidade de as escuderias trabalharem em duas frentes: no desenvolvimento do carro deste ano e no projeto para 2014. A introdução do motor turbo V-6 de 1,6 litro e de importantes limitações aerodinâmicas já exige estudos aprofundados, bem como investimentos elevados. "Penso que se uma equipe compreender que não terá mais chances de ser campeã, abandonará o trabalho do modelo deste ano para se concentrar no de 2014", previu Domenicali.