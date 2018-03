Equipes de CCE se despedem do País As equipes brasileiras de CCE (Concurso Completo de Equitação) que representarão o Brasil nos Jogos Mundias Eqüestres na próxima semana (entre 6 a 11) nos Estados Unidos e em Jerez de La Frontera na Espanha, estarão se apresentando e despedindo do País neste domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, durante a realização da final do Campeonato Brasileiro de salto de Juniores, na pista de grama oficial da Confederação Brasileira de Hipismo, entre o primeiro e segundo percurso da decisão do título brasileiro da categoria.