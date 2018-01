Equitação: CCE começa amanhã em MG O Campeonato Sul-Americano do Concurso Completo de Equitação (CCE) começa amanhã (11), no Centro Hípico Júnia Rabello, em Lagoa Santa (MG), com a presença do campeão olímpico David O?Connor. O cavaleiro veio ao Brasil para participar da prova individual e conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento da modalidade na América do Sul.