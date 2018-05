'Era minha vez', diz Ronaldo Jacaré sobre disputa de cinturão do UFC

SÃO PAULO - Com três vitórias consecutivas no UFC, era natural que o substituto de Vitor Belfort, para o combate contra Chris Weidman, fosse Ronaldo Jacaré. Porém, o brasileiro, que na época era o terceiro do ranking, só atrás de Vitor e Anderson Silva, viu a chance escapar de suas mãos quando a organização escolheu Lyoto Machida para protagonizar a luta mais importante do UFC 175, que será em julho, em Las Vegas.

"Era minha vez. O Vitor ficou impossibilitado e depois eu era o próximo da lista. Eu era o próximo, sem sombra de dúvida", lamentou em entrevista ao Estado. Apesar da frustração de não ter sido escolhido para o combate, Jacaré diz entender o motivo da decisão. "Era uma coisa que eu achava que poderia acontecer. Pelo fato do Lyoto já ter lutado em outras categorias e já ter sido dono de cinturão. É natural que tenha acontecido isso".

Agora, seu futuro na categoria dos médios é incerto. Como Lyoto e Weidman se enfrentarão apenas em julho, e Belfort já está na fila para a disputa do cinturão, Jacaré terá que fazer outras lutas para se manter na competição. "Estou vindo de três vitórias, com grandes adversários e tudo pode acontecer. Do jeito que entrou o Lyoto, eu posso entrar no lugar de alguém, é uma caixinha de surpresas. Sei que vou estar pronto".

Uma possibilidade é enfrentar Luke Rockhold, como já manifestou o brasileiro. Mas o combate que deve acontecer é contra Tim Kennedy, que acabou de vencer Michael Bisping e assumir a sexta posição da categoria, enquanto o brasileiro está na quarta colocação.

"O Kennedy é um cara bastante perigoso, tem mão pesada e um jogo meio estranho. Quando parece que vai chutar, soca e quando parece que vai socar, chuta, além do wrestling bastante apurado. Já venci ele uma vez pelo Strikeforce em 2010, foi uma luta duríssima de cinco rounds mas acho que posso vencer de novo, só manter o ritmo de treinamentos que vinha tendo. O melhor do Jacaré ainda está por vir", prometeu.