Eric Gomes vence quali nacional e disputará o Aberto de SP O tenista paulista Eric Gomes conseguiu, nesta sexta-feira, a sua classificação para a chave principal do Aberto de São Paulo, torneio da série challenger da ATP que será disputado na próxima semana no complexo esportivo do Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Com a vitória sobre Rodrigo Grilli por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5) -, Eric venceu o qualifying nacional e obteve um wild card (convite) da organização da competição paulista. Neste final de semana será disputado o qualifying internacional, que dará quatro vagas para a chave principal do torneio. Grilli e os perdedores das semifinais do quali nacional - César Grobel e Dariel Leon - começarão a luta para jogar a segunda maior competição de tênis no País - só perde para o Aberto do Brasil, na Costa do Sauípe (BA). O Aberto de São Paulo contará, na sua chave principal, com vários tenistas brasileiros de destaque internacional como Flávio Saretta (tricampeão do torneio e atual número do Brasil no ranking mundial da ATP), Ricardo Mello, André Sá e Marcos Daniel. A competição distribuirá 100 mil dólares em prêmios.