Ericson e Piratas brigam por liderança, Brasil 1 está em 3.º O veleiro sueco Ericsson e o norte-americano Piratas do Caribe travam uma forte disputa pela liderança da oitava etapa da Volvo Ocean Race, entre a cidade inglesa de Portsmouth e Roterdã, na Holanda, enquanto o Brasil 1 aparece na terceira colocação. A duração desta perna da volta do mundo de vela tem sido muito lenta, já que os ventos suaves não colaboram para que as embarcações ganhem velocidade. Com isso, os seis barcos dividiram-se em dois grupos de três a caminho do cabo Minzen, ponto mais ao sudoeste da ilha da Irlanda. O primeiro bloco reúne Ericsson, Piratas do Caribe e o Brasil 1, mas o barco brasileiro está com cerca de uma milha náutica de desvantagem. Logo atrás aparecem o ABN Amro 2 holandês e o Brunel australiano. O lanterna é o ABN Amro 1, também da Holanda e campeão antecipado da competição, muito prejudicado pelo clima atual. Classificação da oitava etapa - Portsmouth-Roterdã: 1.º Ericsson (SUE) - Neil McDonald - 1.208 milhas náuticas (2238 km) 2.º Piratas do Caribe (EUA) - Paul Cayard 3.º BRASIL 1 (BRA) - TORBEN GRAEL - a 1 milha náutica (1,8 km) 4.º Holanda 2 (HOL) - Sebastian Josse - a 9 milhas náuticas (17 km) 5.º Brunel (AUS) - Grant Wharington - a 12 milhas náuticas (22 km) 6.º Holanda 1 (HOL) - Mike Sanderson - a 16 milhas náuticas (30 km)