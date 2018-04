Érika Miranda é ouro e Nathália Brigida leva bronze no Grand Slam de Baku

Terceira colocada no ranking mundial, Érika Miranda conquistou uma vitória expressiva na final, diante da romena Andreea Chitu, a número 2 do mundo, por ippon para assegurar o título do Grand Slam de Baku.

Na sua campanha, Érika Miranda derrotou a norte-americana Angelica Delgado (21ª) e a russa Yulia Ryzhova (13ª), ambas por ippon. Depois, nas semifinais, passou pela finlandesa Jaana Sundberg (12ª), em combate definido apenas no golden score com um wazari.

Nathália Brigida, a número 28 do mundo na sua categoria, assegurou o bronze com uma vitória sobre a espanhola Julia Figueroa (16ª) na diferença de punições. Antes, para atingir as semifinais, a brasileira venceu a alemã Sonja Wirth (59ª) na diferença de punições e a italiana Valentina Moscatt (11ª) por ippon. Porém, ela caiu na disputa por uma vaga na final ao perder na diferença de punições para a romena Monica Ungureanu (13ª), se recuperando no combate que lhe rendeu o bronze.

Já Rafaela Silva (quarta colocada do mundo no peso até 57kg) decepcionou nesta sexta em Baku e perdeu para a russa Tatiana Kazenyuk, apenas a número 96 do mundo, na primeira luta, sendo precocemente eliminada.

O Grand Slam de Baku prossegue neste fim de semana. No sábado, o Brasil será representado por Mariana Silva (63kg), Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Barbara Timo (70kg), Marcelo Contini (73kg) e Leandro Guilheiro (81kg). Já no domingo vão lutar Rafael Buzacarini (100kg), Samanta Soares (78kg) e Rochele Nunes (+78kg).