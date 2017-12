Érika Miranda fatura o bronze no primeiro dia do World Masters de Judô

O Brasil subiu no pódio apenas uma vez no primeiro dia do World Masters de Judô, que está sendo realizado em São Petersburgo, na Rússia. Érika Miranda, na categoria até 52kg, conquistou a medalha de bronze, a única do País em um sábado no qual diversos judocas brasileiros ficaram no "quase" na luta pelo pódio.

Líder do ranking na sua categoria, Érika Miranda entrou na disputa como grande favorita. E mostrou o porquê na estreia, ao passar pela israelense Betina Temelkova no golden score, graças a um wazari.

Só que já na segunda luta, a brasileira não resistiu à francesa Amandine Bouchard, sétima colocada do ranking, que venceu a semifinal por ippon. Na disputa do terceiro lugar, Érika viveu situação semelhante à da estreia e precisou do golden score para passar pela kosovar Distria Krasniqi, por wazari, e garantir lugar no pódio.

Dos outros oito judocas brasileiros na disputa, porém, cinco perderam a disputa do bronze e ficaram a uma vitória de conquistar medalha. Destaque para Rafaela Silva. Atual campeã olímpica, ela iniciou bem sua caminhada na categoria até 57kg ao vencer suas duas primeiras lutas por ippon, contra a sérvia Jovana Rogic e a britânica Nekoda Smythe-Davis.

Só que Rafaela não manteve o nível nos combates seguintes. Na semifinal, foi imobilizada pela japonesa Tsukasa Yoshida. E na disputa pelo bronze, sofreu um ippon da francesa Helene Receveaux, resultado que a deixou fora do pódio.

Eric Takabatake (-60kg), Charles Chibana (-66kg), Stefannie Arissa Koyama (-48kg) e Jéssica Pereira (-52kg) também perderam a decisão do bronze e ficaram a uma vitória da medalha. Já Phelipe Pelim (-60kg), Daniel Cargnin (-66kg) e Marcelo Contini (-73kg) perderam logo na estreia.

O World Masters de Judô terá sequência neste domingo, com outros oito brasileiros em ação. Subirão no tatame: Victor Penalber (-81kg), Eduardo Yudi Santos (-81kg), David Moura (+100kg), Rafael Silva (+100kg), Maria Portela (-70kg), Mayra Aguiar (-78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg) e Beatriz Souza (+78kg).