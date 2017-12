Érika prepara futuro fora do vôlei Érika Coimbra, contratada pela agência de modelos Ford, tem 23 anos, 1,80 m e 64 kg, mas quase nunca arruma tempo para desfilar pelas passarelas. Na verdade, gasta quase todo seu tempo entre quadra e academia. Atacante da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, voltou do Japão cheia de referências de moda, sua grande paixão. Em breve, abrirá um spa urbano em Belo Horizonte - tudo para se desvincular do vôlei quando parar de jogar. "Vôlei é só para ser jogado, pelo menos para mim. A moda é minha grande paixão. Adoro esses cuidados com o corpo, tanto que na metade do ano que vem vou abrir uma spa urbano chamado Benefit, em Belo Horizonte. Lá não tem esse tipo de serviço como tem em São Paulo", conta a atleta, que considera Gisele Bündchen o grande ícone da moda mundial. Do Japão, de onde voltou com a prata da Copa do Mundo e a vaga para a Olimpíada de Atenas/2004, Érika trouxe referências da extravagância das moças daquele País. "As fãs japonesas me deram tanta coisa... Brincos, perfumes, batons, relógio, maquiagens, unhas postiças cheias de desenhos. É muita coisa perua, que não tem nada a ver comigo. Elas me deram muita coisa rosa. Achei exagerado demais", conta. "As japonesas são muito vaidosas, usam cílios postiços, maquiagem, pintam o cabelo e cortam diferente. Não tem muito a ver comigo, não. Sou mais um ?fashion alternativo? mesmo." E o que é esse ?fashion alternativo?? "Sou eclética. Gosto de um vestido Versace, mas também gosto de usar tênis All Star com calça jeans", diz a jogadora. A ponta não esperava que fosse ser tão bem recebida pelos japoneses. "Fiquei um ano sem ir para lá porque estava fora da Seleção. A Leila era adorada e quando apareci também se encantaram por mim. Eles me chamam de "kawaí" (bonitinha, meiguinha) lá. Nessa minha volta, o carinho das pessoas foi maior do que eu esperava. Ganhei muito chocolate, que eu distribuía para as meninas. Também tive de deixar vários ursinhos porque não dava para trazer tudo." Além de dois piercings - na orelha e no umbigo -, Érika tem uma tatuagem na nuca, com o ideograma japonês que significa amor. Mas está sem namorado: "Não quero homem nenhum, não estou apaixonada e não pretendo gostar de ninguém por enquanto. Já fui muito apaixonada." O que mais quer, além de atuar bem na Superliga pela Finasa/Osasco, é se divertir. "São Paulo é viciante. No primeiro mês eu estava muito deprimida, não queria ficar. Aqui tem tudo de melhor: restaurantes, lugares para sair. Não falta nada em São Paulo. Quando estou de folga nem volto mais para casa, em Belo Horizonte." Apesar de jovem, Érika já mostrou que tem todos os planos traçados para quando encerrar carreira. "Não vou jogar até os 35 anos, não. Tenho 23 e já tenho seis de Seleção. Quero ter uma vida normal, longe do vôlei, com família e filhos."