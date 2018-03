Érika quer voltar à seleção de vôlei A atacante Érika apresentou-se oficialmente nesta quarta-feira ao técnico José Roberto Guimarães e já começou os treinos com a equipe de vôlei do BCN/Osasco, atual campeão da Superliga. A jogadora de 23 anos veio para o lugar da experiente Virna, que foi para a MRV/Minas. Érika quer voltar a integrar a seleção brasileira, que é dirigida pelo técnico Marco Aurélio Motta, a quem pediu dispensa após brigar com ele. "Acho que agora estou pronta para jogar, de fato, uma Olimpíada", disse a atleta.