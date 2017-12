Érika renova contrato com o Osasco A meio-de-rede Carol Gattaz, de 22 anos e 1,92 m, foi o reforço anunciado nesta quinta-feira pelo Finasa/Osasco para 2004/2005. O time anunciará também a renovação do contrato com a atacante Érika, que estava sem clube, mas teve sua situação resolvida por causa de um impasse nas negociações do Finasa com Jaqueline. Érika não queria ir para a Europa, para onde seguem a levantadora Fofão, Walewska (Peruggia/ITA), e talvez Elisângela, atrás do técnico Chico dos Santos, do Minas Tênis, que vai para o espanhol Tenerife.