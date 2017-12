Érika treina para virar levantadora Aos 24 anos, Érika é considerada uma das principais armas para a Finasa/Osasco tentar conquistar nesta quinta-feira, em casa, o sexto título no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Basta vencer o Pinheiros/Blue Life para fechar a série melhor-de-três em 2 a 0. A partida está marcada para às 20h30 (com transmissão da SporTV). O que poucos sabem é que a atacante já tem outros planos: há um mês, após os treinos, aprende os passos para se tornar levantadora, inspirada em Fernanda Venturini. "Sou baixinha para atacante (tem 1,83 metro) e sempre gostei muito de levantar. Quando comecei a jogar pulava como uma pulga e por isso me botaram para atacar. Sinceramente, não gosto muito de treinar, gosto mais de jogar, mas estou amando esses treinos de levantamento", revelou Érika. "Não faço todos os dias porque geralmente estou cansada." Segundo Érika, a idéia partiu do técnico José Roberto Guimarães. "Um dia, no aquecimento de um jogo, ele me chamou e disse que gostaria de me treinar como levantadora. Ele acha que sou inteligente e que tenho facilidade para aprender as coisas", contou. "Adoro pensar e criar. Gosto de atacar, mas sempre gostei mais de levantar. Como nunca trabalhei como levantadora, o Zé disse que não tenho vícios, que posso aprender o posicionamento mais facilmente." A atleta considera que tem condições de mudar de posição daqui alguns anos. "A atacante geralmente só faz um movimento. A levantadora faz muito mais: ela precisa colocar a bola no jeito para cada atacante, precisa pensar. E levantadora burra não dá, né? Estou treinando sozinha, mas se treinar com o grupo, consigo levantar bem. Sei que a posição está em crise no Brasil, e se eu conseguir jogar como levantadora, ainda terei uns 15 anos", avaliou. E quando você vai começar a entrar no time para levantar? "Não sei. O patrocinador me contratou como atacante. Treinar sozinha é bem diferente do que treinar com o grupo e tenho muito o que aprender. É como começar de novo aos 24 anos. Sei que não posso me arriscar demais, já conquistei um bom espaço sendo atacante", explicou Érika. A inspiração de Érika nos treinos é Fernanda Venturini, que deixou Osasco e foi para o Rexona, do Rio. "Meus ídolos sempre foram levantadoras. Antes mesmo de a Fernanda se tornar uma mãe para mim, quando jogamos juntas no Rexona (em 1997), eu já gostava dela. Quem sabe daqui um tempo não surja a substituta dela? Não quero ser uma levantadora. Quero ser a levantadora", avisou. Sobre o jogo desta quinta-feira, Érika faz um alerta: "Vai ser duro, elas vêm com tudo. É um time perigoso, que tem uma ótima levantadora, a Fernandinha, e atacantes experientes como a Kika e a Patrícia Cocco."