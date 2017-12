Eronildes está fora do Mundial O Brasil decepcionou mais uma vez no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá. Desta vez foi Eronildes Nunes de Araújo, que não conseguiu passar das semifinais dos 400 metros com barreiras. Ele foi o último colocado em sua série classificatória, com o tempo 51s23. A melhor marca entre os semifinalistas foi de Felix Sanchez (República Dominicana), que fez 48s07. Na prova feminina dos 400 metros com barreiras, a final já foi disputada. A medalha de ouro ficou com a marroquina Nezha Bidouane, que fez 53s34. A segundo colocada foi a russa Yuliya Nosova (54s27) e a terceira, a cubana Daimi Pernia (54s51).