Eronildes se classifica no Mundial O brasileiro Eronildes Nunes de Araújo garantiu vaga nas semifinais da prova dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá. Com o tempo de 50s16, ele ficou com a segunda colocação na sua série, que foi vencida pelo japonês Dai Tamesue (49s45). O melhor colocado nas seis baterias foi Felix Sanchez (República Dominicana), com 48s64.