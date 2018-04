''Errando assim não seremos campeões'', alerta Marcão Em 24 rodadas, o Palmeiras se destacou pelo futebol coeso, de forte marcação e bom controle de bola. Ontem, as virtudes do time de Muricy Ramalho estiveram longe de aparecer no Barradão. Sem Pierre, seu grande homem de marcação - machucado, não deve jogar mais na temporada -, levou pela primeira vez três gols no Brasileiro e chamou a atenção pelo alto número de erros de passes e marcação.