Erro da Ferrari tira a vitória de Massa

Felipe Massa disse não estar desapontado com o terceiro lugar, depois de ter largado na pole position. "Pelo contrário, consegui seis pontos e o campeonato está totalmente aberto." Ele contou que a estratégia adotada pela Ferrari dificultou a luta por uma posição melhor. "Minha equipe mudou de tática no primeiro pit stop (33ª volta). Encheram meu tanque e colocaram o mesmo pneu intermediário, porque esperávamos chuva", explicou o brasileiro. "É um jogo de apostas. Como a previsão do tempo havia acertado antes, o time acreditou. Mas não choveu. Então, fiquei superpesado e com pneus errados. Me tornei lento." O desempenho de Massa, no entanto, ajudou a desfazer a imagem ruim do início da temporada, quando errou na Austrália e na Malásia. Desde então, não saiu do pódio. Já são quatro seguidos. Ocupa o terceiro lugar no Mundial, com 34 pontos. Os primeiros são Lewis Hamilton (38) e seu colega de equipe, Kimi Raikkonen (35). Rubens Barrichello, da Honda, celebrou o sexto lugar. "Nunca vi um festa tão grande por causa de três pontinhos", falou, rindo. Desde o GP do Brasil de 2006, quando foi sétimo, não marcava pontos. De lá para cá, foram 22 GPs. Na sexta-feira, Rubinho completou 36 anos. "Eles me deram um presente e pedi que, por um segundo, todos fechassem os olhos e pensassem no mesmo desejo: fazermos pontos. Funcionou. Preciso, agora, abraçar os 55 integrantes da equipe. Tirei um peso das costas e abrimos uma nova fase." Chegou em sexto, mas o quinto lugar era o mais provável. "Perdi umas dez voltas atrás do Trulli, que estava bem mais lento, e depois o Vettel me ultrapassou no pit stop, porque nossa parada foi um pouco mais longa." O alemão da Toro Rosso realizou ótima corrida e acabou em quinto, após largar em 18º. Jarno Trulli, da Toyota, foi 13º. Nelsinho Piquet, da Renault, teve outra prova difícil. Abandonou na 47ª volta, depois de bater na curva Saint Devote. Optou pelo pneu de chuva para a largada, enquanto todos os outros preferiram o intermediário. Na 46ª volta, fez o primeiro pit stop e a equipe trocou os pneus de chuva pelos de asfalto seco. Nelsinho errou já naquela volta, na Piscina. E depois ao abrir demais na seguinte. ACELERADAS Dia de cão - Até um grande campeão tem seu dia ruim. Kimi Raikkonen disputou ontem talvez a sua pior corrida em 126 GPs na F-1. Errou na largada e permitiu a ultrapassagem de Lewis Hamilton. Na 26.ª volta, seguiu reto da Saint Devote e precisou trocar o aerofólio dianteiro. Na saída do túnel, na 67.ª volta, brecou muito forte com os freios ainda não aquecidos e tirou da prova Adrian Sutil, da Force India, que estava em quarto, ao bater na sua traseira. Os comissários não puniram o finlandês, nono colocado. Se fosse o contrário... Lágrimas - Depois da prova, ainda triste, Sutil confessou ter chorado. "Doeu o coração", contou o jovem piloto alemão. "Tudo parece maravilhoso e, de repente, você tem de aceitar o que aconteceu. Foi um choque. Chorei, sim." Até ter o carro tocado por Raikkonen, Sutil vinha realizando um excelente trabalho. Largou na 18.ª colocação e estava em 4.º lugar, sempre com voltas muito rápidas. Kimi Raikkonen foi se desculpar pessoalmente. Carro novo - Outro talento da nova geração, Sebastian Vettel, da Toro Rosso, pôde fazer ontem sua primeira festa na temporada. Chegou em 5.º na estréia do novo carro, equipado com motor Ferrari. Neste ano, Vettel havia terminado apenas a prova de Istambul. "Queria agradece a equipe pela eficiência nos pit stops, o que me permitiu ganhar duas posições." Boa fase - O notável Robert Kubica conquistou seu terceiro pódio em seis corridas. "Não esperava ser segundo aqui." Na etapa de Montreal, dependendo do que acontecer, tem chance de liderar o Mundial - com 32 pontos, está em 4.º, a 6 pontos de Lewis Hamilton. Onde estava Alonso? - Fernando Alonso, da Renault, esteve irreconhecível. Lutou, como sempre, mas tentou manobras impossíveis. Na 7.ª volta, bateu na curva Massenet e precisou trocar o pneu traseiro direito. Na 12.ª, tentou ultrapassar Nick Heidfeld na curva Lewis e causou uma batida. Depois, quando pôs pneus para asfalto seco, na 44.ª volta, seguiu reto na Piscina. Foi apenas o 10.º. "O carro estava difícil de pilotar, cometi erros. Pena, daria para marcar pontos." Seu destino em 2009 pode ser a BMW. As conversas já começaram.