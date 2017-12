Erro de inscrição tira Pessoa do GP O conjunto representante do Brasil, Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet, está fora do Grande Prêmio de Aachen, no Concurso Internacional de Saltos mais tradicional do mundo, que teve início às 8h30 (horário de Brasília), 13h30 da Alemanha. O melhor cavaleiro do País ficou fora do GP por causa de um erro da equipe brasileira no momento da inscrição. Rodrigo Pessoa deveria ter inscrito Lianos, com o qual foi campeão mundial em Roma/98. No entanto, inscreveu Baloubet du Rouet, achando que o vice-campeonato da Copa do Mundo, obtido este ano, em Gotemburgo, também era classificatório. Em uma reunião de dez chefes de equipes, horas antes da prova, Rodrigo não conseguiu obter unanimidade e foi tirado da disputa - a Irlanda votou contra a inclusão do conjunto brasileiro, defendendo o regulamento.