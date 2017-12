Erro elimina revezamento dos EUA O americano Justin Gatlin, atual campeão olímpico e das provas dos 100 e 200 metros no Mundial de Helsinque, perdeu a chance de tentar sua terceira medalha na capital finlandesa por causa da eliminação da equipe dos Estados Unidos no revezamento 4x100. A equipe americana foi eliminada porque Mardy Scales não acertou na entrega do bastão a Leonard Scott, durante a disputa da primeira série eliminatória do revezamento 4x100. Com isso, Gatlin não poderá igualar o recorde de três ouros obtidos por seu compatriota Carl Lewis na mesma capital finlandesa em 1983, na primeira edição do Mundial de atletismo. Gatlin agora terá de se contentar em estar ao lado do também americano Maurice Grrene, que venceu duas provas no Mundial de atletismo de Sevilha, em 99. Na eliminatória, o quarteto americano era formado por Scales, Scott, Greene e Tyson Gay, enquanto Gatlin estava sendo preservado para a final. Logo depois de levar o ouro nos 200m, o atleta disse que viera a Helsinque "para fazer história" e igualar a marca de Lewis. Todos consideravam que este seria o ouro mais fácil por causa da superioridade dos velocistas americanos. Na prova dos 200 disputada ontem, quatro deles ocuparam os primeiros postos do pódio.