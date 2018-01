Erros de ginastas marcam finais do Brasileiro O descontentamento com as exibições das ginastas por parte do técnico da seleção brasileira feminina, o ucraniano Oleg Ostapenko, resumiu o último dia de disputas do Campeonato Brasileiro Adulto, na noite deste sábado no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Vários erros primários prejudicaram tanto as atletas femininas como no masculino, na final por aparelhos. A surpresa maior ficou para os fracos resultados obtidos pela melhor ginasta do País, Daniele Hypólito. Ela, que se classificou para a final de todos os aparelhos, teve como melhor performance o segundo lugar nas barras assimétricas. Nos demais, ficou em terceiro lugar nas provas de salto e na trave onde chegou a ter uma queda. Além disso não terminou entre as três primeiras colocadas nos exercícios de solo. O destaque feminino ficou para Camila Comin que venceu as provas de solo e trave. Daiane dos Santos ficou em primeiro no salto e Carolina Molinari foi a melhor nas barras assimétricas. ?Essas vitórias foram conseqüência de muito treinamento e não chegou a ser uma surpresa superar a Daniele, já que treinamentos juntas na seleção brasileira e uma está sempre ajudando a outra?, disse. No Masculino, Michel Conceição venceu as provas de saltos e argolas. Vitor Camargo a do cavalo, Victor Rosa a de solo, Rodrigo Silva, foi o vencedor nas barras paralelas e Mosiah Rodrigues na barra fixa. Já Diego Hypólito, com uma contusão no calcanhar esquerdo, somente competiu na prova do cavalo, onde não obteve classificação entre os três melhores. Ele iria competir também nas provas de solo e salto, mas desistiu por falta de condições físicas.