Erros e perda da liderança não abalam Raikkonen

Quase tão procurado pela imprensa internacional quanto Lewis Hamilton, vencedor do GP de Mônaco, o campeão do mundo, Kimi Raikkonen, passou por uma sabatina depois da corrida que muitos consideram a pior da sua carreira. Como resultado de pelo menos três erros graves nas ruas do principado, o finlandês perdeu a liderança do campeonato para o inglês, o melhor piloto da prova. "Eu não vou sair por aí chorando e gritando", disse Raikkonen, sem se abalar. "Não é o que eu desejava, mas também não significa o fim de tudo", complementou o piloto da Ferrari. De fato, restam 12 etapas para o encerramento do campeonato. A próxima será dia 8 de junho, em Montreal. O que os jornalistas procuraram saber não foi apenas detalhes da sua avaliação equivocada da frenagem na saída do túnel, que custou um ótimo quarto lugar para Adrian Sutil, da Force India, mas também o baixo ritmo de corrida de Raikkonen. "Eu não conseguia fazer os pneus funcionarem corretamente, em especial nas voltas seguintes à saída do safety car da pista", explicou. Mas seu companheiro, Felipe Massa, com o mesmo carro, não teve as mesmas dificuldades. E a história fica mais estranha quando se observa que Raikkonen estabeleceu a melhor volta do GP, 1min16s689. Sobre o acidente, atribuiu à baixa temperatura dos freios traseiros, que bloquearam as rodas. O finlandês não considera o GP de Mônaco a sua pior prova desde a chegada na Fórmula 1, em 2001. "Teve corrida que não terminei a primeira volta. Essas coisas acontecem. Eu errei e minha equipe errou e pagamos o preço." No grid, antes da largada, os mecânicos demoraram para colocar os pneus e Raikkonen teve de cumprir um drive through por causa de a Ferrari exceder o tempo permitido.