Escândalo afasta Tiger Woods do golfe profissional

Pela manhã, o The Sun, tabloide sensacionalista inglês, foi às bancas com a informação de que Nordegren havia posto o astro de 33 anos contra a parede: "Ou o golfe ou eu..." Ele optou pela mulher. Um choque para o golfe. Tiger, afinal, é o maior jogador de todos os tempos e o único esportista a ultrapassar a barreira de US$ 1 bilhão em prêmios conquistados - em 13 anos de carreira. Não por acaso, continuava arrasando os adversários e atraindo cada vez mais patrocinadores até pouco tempo atrás.

"Depois de pensar muito, decidi tirar um descanso por tempo indeterminado como golfista profissional", afirmou. "Preciso dar prioridade à minha vida pessoal, ser um melhor marido, um melhor pai e uma pessoa melhor", prosseguiu. "O mais importante agora é que minha família e eu tenhamos tempo e privacidade para que consigamos nos recuperar", finalizou o astro, pedindo "desculpas aos admiradores e fãs".

A crise teve início em 27 de novembro, quando o jogador bateu seu carro perto da mansão em que vive, na Flórida, depois de brigar com sua mulher. A imprensa local publicou que ele poderia estar sofrendo de overdose com bebidas e remédios. Uma fabricante de bebidas retirou o nome do astro de um de seus isotônicos. Os patrocinadores começavam a deixá-lo e a tirar sua imagem de circulação.

Os problemas começaram quando Nordegren descobriu seus casos extraconjugais. Tiger teria saído com prostitutas e atrizes de filme pornográfico. Na quinta, uma das amantes veio a público para pedir desculpas a Nordegren.

VIDA NO AVESSO - O golfista passou a ser figura constante na mídia, principalmente na imprensa sensacionalista, e viu sua vida virar do avesso. Deixou de ser o jovem bem-sucedido, exemplar, rico e famoso para se tornar o pivô de um escândalo familiar.

Sua mulher, uma modelo que trabalhava como baba quando conheceu o jogador, afirmou a amigos que não pretendia pedir o divórcio por causa dos filhos, Sam, de dois anos, e Charlie, de dez meses. Uma separação renderia a ela, estima-se, cerca de US$ 100 milhões.